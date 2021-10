Ongeschminkte pieten bij magisch lichtjesfeest rond intocht Sinterklaas in Arnhem; wel baarden en snorren

Motorrij­der slipt op glad wegdek Utrechtse­weg in Doorwerth en raakt gewond

20 oktober DOORWERTH - Een motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt doordat hij met zijn motor slipte op het door regen gladde wegdek van de Utrechtseweg in Doorwerth. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.