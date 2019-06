Onnodig harde toon in discussie over Parenco splijt Renkum, oproep om toon te matigen

De discussie over de overlast van papierfabriek Parenco mag geen weerslag hebben op de onderlinge sfeer in het dorp, vindt Ruben van Haren van Parenco. ,,Daarom heeft de klankbordgroep met Renkumers die zich ongerust maken en medewerkers van Parenco dit communiqué geschreven.”

Tweespalt

Sinds de tweede papiermachine van Parenco 2,5 jaar geleden in bedrijf is genomen zijn er veel klachten over overlast. Die hebben gezorgd voor tweespalt in de Renkumse samenleving.

Quote Met de klankbord­groep werken we op een prettige manier samen, maar we horen dat op verjaar­dags­feest­jes de gemoederen nogal eens oplopen tussen voor- en tegenstan­ders. Dat vinden we jammer. Ruben van Haren, Parenco ,,We werken heel keihard aan een oplossing en zien ook vooruitgang de afgelopen jaren, maar we zijn er nog niet. Met de klankbordgroep werken we op een prettige manier samen, maar we horen dat op verjaardagsfeestjes de gemoederen nogal eens oplopen tussen voor- en tegenstanders. Dat vinden we jammer. We willen dat iedereen met een respectvolle manier met elkaar omgaat", zegt Van Haren.

Mariska Hulsewé die in de klankbordgroep zit beaamt dat. ,,Ik ruik zo nu en dan de fabriek en dan bel ik weer. Maar ik ben niet tegen Parenco of de medewerkers. Ik wil er gewoon geen last van hebben. Toch merk je dat veel mensen pro of anti de papierfabriek zijn. En dat resulteert dan in een hondendrol voor de deur", zegt Hulsewé.

Intimidatie