Onrust bij AkzoNobel over dreigend banenverlies houdt aan

ARNHEM - De opsplitsing van Nederlandse verf- en chemiemultinational AkzoNobel is per 1 januari een feit. Onder personeel heerst onrust over de gevolgen van de beursgang en mogelijke verkoop van het chemiedeel van het bedrijf. Ook de deze week aangekondigde kostenbesparingen hakken erin. Werknemers in Arnhem, Amsterdam en andere vestigingen vrezen voor verlies van hun baan.

Voorzitter Steven Leijenaar van de Centrale Ondernemingsraad van AkzoNobel erkent dat er banen op de tocht staan. ,,Het is een lastig en pijnlijk proces dat tot veel onzekerheid en zorgen leidt. Want de opsplitsing betekent in feite beëindiging van het huidige Akzo Nobel.''

Amerikaanse rivaal

De COR verkiest deze gang van zaken boven de in april ternauwernood afgewende vijandige overname door de Amerikaanse rivaal PPG Industries. Die rivaal maakte vrijdag bekend geen interesse meer te hebben in AkzoNobel. ,,Nu zitten we zelf aan het stuur’’, benadrukt Leijenaar. ,,Bij overname ben je de prooi en speelbal van een ander. Dan zijn de gevolgen voor het personeel veel kwalijker. PPG deed geen enkele toezegging naar de mensen. AkzoNobel doet er alles aan om mensen te helpen. Het bedrijf heeft zich tot nu toe als een sociaal bedrijf gedragen.’’

Volksverhuizing

De voorbereidingen op de volksverhuizing rond de opsplitsing van AkzoNobel zijn volop gaande. De divisies Decorative Paints en Performance Coatings, goed voor tweederde van de omzet, gaan door als Paint & Coatings. Dat onderdeel blijft bij AkzoNobel. De divisie Specialty Chemicals, goed voor een derde van de omzet, gaat per 1 januari zelfstandig door in afwachting van beursgang. Speciaalchemie levert naast zout producten voor de bouw, de fabricage van papier en de voedingsindustrie.

Verlies van arbeidsplaatsen

Op initiatief van de Centrale Ondernemingsraad zijn er vier grote bijeenkomsten belegd, twee in Arnhem en twee in Amsterdam. ,,Doel hiervan was om in gesprek te gaan met de betrokken medewerkers'', vertelt Leijenaar. ,,Om informatie te geven over het splitsingsproces en de medewerkers de gelegenheid te geven om vragen te stellen en hun zorgen te uiten.'' Die zorgen zijn sinds afgelopen woensdag alleen maar groter geworden. Medewerkers van Paints & Coatings kregen te horen dat er nieuwe kostenbesparende maatregelen aankomen. Leijenaar: ,,Weliswaar blijven zij AkzoNobel, maar ongetwijfeld gaan er ook hier arbeidsplaatsen verloren.’’

Angst voor durfinvesteerder

Leijenaar betoogt dat een beursgang van Chemicals niet tot banenverlies leidt. ,,Dan krijg je een zelfstandig bedrijf dat zijn eigen koers kan bepalen. Maar bij verkoop zijn die garanties er niet, dan bepaalt de koper de koers.’’ Onderhandelaar Arthur Bot van CNV Vakmensen, die net een nieuwe CAO met AKZO Nobel heeft afgesloten, ziet daar een nachtmerrie gloren. ,,Mensen zijn vooral beducht voor verkoop aan een durfinvesteerder. ,,Iedereen weet dat de verzelfstandiging van het chemiedeel niet meer dan een voorspel is. Bij verkoop aan een durfinvesteerder weet je zeker dat er ellende van komt.’’

Wapenstilstand met Elliott

In november loopt een 'wapenstilstand' af met het hedgefonds Elliott uit New York, de grootste aandeelhouder van AkzoNobel en eerder fervent voorstander van de overname door PPG. De twee partijen troffen elkaar afgelopen jaar herhaaldelijk bij de rechter. Elliott, bijgenaamd 'de aasgier', maakt in de hele wereld jacht op bedrijven om hen te dwingen om hun koers te wijzigen om de waarde van aandelen fors te kunnen verhogen. De opbrengst van de opsplitsing komt grotendeels ten goede aan de aandeelhouders.

5 miljard euro waardestijging

Leijenaar onthult dat Elliott al in december vorig jaar aandrong om AkzoNobel op te splitsen. Daarna ging PPG interesse tonen voor de Nederlandse multinational. De waardestijging waar Elliot op zinde is inmiddels werkelijkheid geworden. ,,Met het apart zetten zijn de nieuwe bedrijven straks samen circa 5 miljard euro meer waard geworden’’, vertelt Leijenaar. ,,Er is al veel langer gedacht aan opsplitsing. Maar om die stap te nemen moest het bedrijf eerst gezond worden. Dat is het nu. Afgelopen jaar was het beste jaar van AkzoNobel ooit. De opsplitsing is versneld om overname door PPG af te kunnen wenden.’’

Medededingingsautoriteiten

Leijenaar denkt dat de gang van zaken goed is voor de aandeelhouders. ,,Overname door PPG had hen ook benadeeld. Want dan krijg je ook nog eens te maken met ingrijpende procedures van overheden overal in de wereld tegen monopolievorming. Voordat je klaar bent met de mededingingsautoriteiten kan er zomaar tussen de 18 en 24 maanden verstreken zijn. Dan staat je bedrijf helemaal stil en kom je op achterstand tegenover de concurrentie.’’

Leijenaar maakt zich geen illusies over de kans op rust. ,,Echte stabiliteit in deze bedrijfstak zoals je dat tien jaar geleden nog zag komt niet meer terug.’’