Onrust over voorbestaan hertenkamp Sonsbeek dat ‘tekenen van slijtage’ zou vertonen: ‘Dit mag niet zomaar verdwijnen’

Video Roedellei­der hertenkamp Park Sonsbeek vernoemd naar Guram Kashia

ARNHEM - De leider van het roedel damherten in het Arnhemse Park Sonsbeek heet sinds zaterdagmiddag Guram. Daarmee wil de Supportersvereniging Vitesse eer bewijzen aan Guram Kashia. De voormalige captain van de geel-zwarten is dit weekend in Arnhem om afscheid te nemen.

2 december