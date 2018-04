Ontreddering groot na fatale brand op woonwagenkamp

De brandweer zette alles op alles om slachtoffers te voorkomen, maar het 5-jarige jongetje kon niet op tijd uit de brandende en hevig rokende woonwagen worden gered. In de hectiek vlak na de brand, die even na achten uitbrak, meldde de brandweer ten onrechte even dat er een meisje was omgekomen. De vier andere gezinsleden hebben rook ingeademd en zijn dan al naar het ziekenhuis gebracht.



Vlak na het uitbreken van de brand is nog veel onduidelijk. Een toegesnelde oom van het slachtoffer is enige tijd in de veronderstelling dat het om een nichtje gaat. ,,Ik heb gehoord dat ze is overleden, maar of het klopt weet ik niet. Ik hoop van niet", zegt de Arnhemmer, die zoals veel toegesnelde woonwagenbewoners elders in de stad woont.