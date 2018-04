Ontslagen schooldirecteur Arnhem verduisterde ruim 60.000 euro

Steeds meer vrouwen kiezen voor racefiets: 'Zien fietsen, is doen fietsen'

11:15 Vrouwenwielrennen is in opkomst. Zo telde de Nederlandse Toerfiets Unie in 2014 163.000 vrouwen op de racefiets, in 2016 waren dat er al 178.000. In 2016 hadden maar liefst 556 vrouwen een wedstrijdlicentie. Dat was jaren geleden wel anders. Toen was wielrennen nog een echte mannenzaak.