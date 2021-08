Ontvoering en afpersing Westervoort eindigde met agenten bij de zak met geld

Auto ‘s nachts twee keer in brand gestoken in Arnhem, waxine­licht­jes gevonden

3 augustus ARNHEM - De Arnhemse brandweer had het in de nacht van maandag op dinsdag druk met een wel heel vastberaden pyromaan. Tot twee keer moesten brandweerlieden uitrukken voor een autobrand op de Voetiuslaan in de Arnhemse wijk Statenkwartier. Opvallend genoeg ging het in beide gevallen om hetzelfde voertuig.