Ontwikkelaar De Hes bij Arnhem ‘bedroefd en geschrokken’ over aanslag op dassenburcht

ARNHEM - Karst Hagedoorn van ontwikkelaar Amvest toont zich ‘enorm geschrokken en bedroefd’ over de aanslag op de dassenburcht in het bosgebied van De Hes tussen de gemeenten Arnhem en Renkum. Hij benadrukt dat Amvest er alles aan doet om de dassen te beschermen. ,,We doen dat in nauwe samenwerking met een ecoloog die ook contact heeft met de Stichting Das en Boom.”