Ontwikkelaar Non Nobis steunt sekscentrum zonder uitbuiting in Arnhem

ARNHEM - Maatschappelijk ontwikkelaar Non Nobis heeft belangstelling voor de ontwikkeling van een eroscentrum in Arnhem dat door sekswerkers zelf geëxploiteerd wordt.

,,Als vrouwen met een dergelijk initiatief komen zijn wij bereid om een concept op maat uit te werken’’, stelt een woordvoerder van het vastgoedbedrijf. ,,We hebben al contact met een vrouw in het oosten van het land met ideeën.’’

Utrecht en Den Haag

Non Nobis ('Niet voor ons') is een ideële stichting die de seksbranche ‘schoner, transparanter en veiliger’ wil maken. De organisatie heeft in Utrecht en Den Haag plannen gelanceerd, maar vooralsnog zonder succes. De stichting zit echter niet stil. ,,Er ligt een volledig ontwikkeld plan voor een andere gemeente op tafel’’, meldt de woordvoerder. ,,Waar kunnen we nog niet zeggen, dat is vooralsnog vertrouwelijk.’’

De woordvoerder denkt dat Nederland rijp is voor fatsoenlijke seksgelegenheden, zonder misstanden en criminaliteit. ,,Dat blijkt ook uit reacties van burgers op ons marktonderzoek.''

Rijnpark

Non Nobis kan zich voorstellen dat het eroscentrum in Arnhem een plek krijgt aan de Snelliusweg op bedrijventerrein Rijnpark, waar de gemeente grond heeft gereserveerd als alternatief voor de raamprostitutie na de sluiting van de rosse buurt in 2006.

Politiek leider Gerrie Elfrink van de SP en wethouder van Arnhem noemt het idee van Non Nobis 'geweldig'. Hij stelde deze week voor dat de gemeenteraad in actie komt om een 'pooiervrij eroscentrum' te realiseren. Volgens de woordvoerder van Non Nobis past dat idee precies bij hun wensen.

Nieuwe Zandpad

Een coöperatie van sekswerkers nam Non Nobis een paar jaar geleden in de arm als investeerder in de nieuwe rosse buurt in Utrecht onder de naam 'Het Nieuwe Zandpad'. Non Nobis was bereid om 5 miljoen euro te investeren. Het plan liep averij op omdat de gemeente in de algemene plaatselijke verordening ruimte geeft aan dubieuze exploitanten die hun zakken willen vullen met doorverhuren van ruimtes aan prostituees. Volgens de regels mocht Non Nobis namelijk niet over de winst beschikken. De stichting wil die winst juist investeren in verbetering van de arbeidsomstandigheden van de sekswerkers. Een vertegenwoordiger van die sekswerkers, die onlangs de gemeenteraad van Arnhem toesprak, is voorstander van zo'n model.

Doubletstraat en Geleenstraat

Voor Den Haag leek Non Nobis een einde te kunnen maken aan de jarenlange impasse rondom Doubletstraat en Geleenstraat, de rosse buurten waar een deel van de bevolking van af wil met steun van de politiek. Non Nobis wilde in de stad een pand neerzetten waar alle Haagse sekswerkers in een 'transparante en veilige' omgeving hun diensten zouden kunnen aanbieden. Maar inmiddels zit het prostitutiedossier in de Haagse politiek weer muurvast. Het zou in Arnhem ook zomaar een taaie kwestie kunnen worden. Daar zien veel politici helemaal geen reden voor een groot eroscentrum. Er is veel vrees voor overlast en onbeheersbare toevloed van klanten. Tegelijkertijd constateren raadsleden dat veel prostitutuees in onveilige situaties werken waar ze kwetsbaar zijn voor geweld, uitbuiten en mensenhandel.

Ruimte voor vergunningen

Volgens een woordvoerder van de gemeente Arnhem is er in de Gelderse hoofdstad ruimte voor acht vergunningen voor seksinrichtingen. Vijf zijn daarvan zijn reeds vergeven. ,,Dat betekent dat er voor drie initiatieven ruimte is.'' Ze voegt daaraan toe dat een eroscentrum vestigen aan de Snelliusweg op bedrijventerrein Rijnpark op dit moment niet mogelijk is. ,,Dat terrein hebben we gereserveerd voor raamprostitutie voor de voormalige exploitanten van het Spijkerkwartier. Die zouden het dan wel eens moeten worden.'' Dat is nooit gebeurd.

Zorgzone

De gemeenteraad is sterk verdeeld over Elfrinks ideeën. Veel partijen vinden dat hij veel te hard van stapel loopt. Veel kritiek kreeg hij ook omdat het erop leek dat hij de verslaafde prostituees van de zorgzone aan de Veerweg op dezelfde plek onderdak wilde brengen als andere sekswerkers. Elfrink zegt dat dit zeker niet de bedoeling is. Wel wil hij voor alle sekswerkers veilige overdekte plekken, dus ook overdekt voor de vrouwen van de zorgzone. Ook benadrukt hij dat de politiek initiatieven van sekswerkers moet ondersteunen om hen zelf de regie te geven. Hij is daarom enthousiast over Non Nobus. ,,Ik hoop dat de gemeenteraad dit initiatief nu snel bespreekt. Het ijzer smeden als het heet is.''

