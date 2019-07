Een 65-jarige Amsterdammer die vervolgd wordt als lid van een smokkelbende met kopstukken uit Ede en Arnhem, blijft in de cel. Dat heeft de rechtbank in Arnhem dinsdag besloten.

De Amsterdammer zou in elk geval al of niet met anderen achter een cocaïne-transport van 69 kilo vanuit Colombia via Curaçao naar Nederland zitten, waarachter hij volgens de aanklacht de koper en opdrachtgever was. Hij zou onder meer al of niet met anderen de telefoons voor versleuteld telefoonverkeer uit Arnhem hebben geregeld en betalingen hebben georganiseerd en voldaan. Verder speelt de zaak in Ede, Den Haag, Vlissingen en Rotterdam.