Ook dit jaar geen Dancetour in Arnhem, ASM festival gaat wel door

ARNHEM - Het festival Dancetour is ook dit jaar niet in Arnhem. De afgelopen twee jaar kwam dat door de coronamaatregelen en nu is het financieel onhaalbaar.

De edities in Dordrecht, Lelystad, Goes, Doetinchem en Tilburg gaan ook niet door.

,,In oktober begonnen we met de voorbereidingen”, vertelt Magchiel Koekkoek van Stichting Dancetour. ,,De editie in Arnhem is altijd met Pasen. We dachten toen dat een festival in april niet haalbaar was.”

Quote Dit jaar gaat alleen de editie in Breda door. Omdat het onze grootste editie is, en omdat deze later in het jaar valt Magchiel Koekkoek, Stichting Dancetour

Inmiddels zijn de coronamaatregelen bijna allemaal weg. ,,Het zou in theorie dus gewoon kunnen. Maar het organiseren van een festival kost veel tijd. Die hebben we niet gehad.” Financieel werd het ook lastig om alle edities door te laten gaan.

Mogelijk wel in 2023 in Arnhem

,,De maatregelen van de afgelopen twee jaar hebben erin gehakt bij de evenementenbranche. Dat geldt ook voor ons. Dit jaar gaat alleen de editie in Breda door. Omdat het onze grootste editie is, en omdat deze later in het jaar valt. In oktober dachten we al dat die door kon gaan.”

Dancetour was voorheen een gratis evenement. Bezoekers betalen nu twaalf euro voor een kaartje. ,,Dat is geen heel hoog bedrag. We willen een toegankelijk festival blijven, waar jongeren hun favoriete artiesten kunnen zien.”

Koekkoek hoopt dat het festival volgend jaar weer naar Arnhem komt. ,,Als de situatie het toelaat, is dat wel de bedoeling. Jongeren hebben echt behoefte om weer festivals te bezoeken.”

Het ASM festival in Arnhem, dat ook georganiseerd wordt het organisatiebureau van Koekkoek, gaat dit jaar wel door. Deze vindt plaats op 22 augustus.