Oorlogsmonument Westervoort wordt hufterproof: ‘We moeten uitzoeken wat technisch kan’

WESTERVOORT - Het vernielde oorlogsmonument aan de IJssel in Westervoort wordt vervangen door een hufterproof exemplaar. Dat zegt burgemeester Arend van Hout, die nog steeds boos is.

In de glazen plaquette op de Veerdam zitten flinke sterren en barsten, zo werd eerder ontdekt. Het monument dat herinnert aan de oversteek van de geallieerde troepen in 1945 werd enkele jaren geleden ook al vernield door onbekenden. ,,Het is krankzinnig dat dit gebeurt. Zeker in deze tijd. Wij Nederlanders moeten ons beseffen hoe bevoorrecht wij zijn en hoe fijn het is te leven in een vrij en democratisch land. Juist nu”, zegt Van Hout

Het is niet bekend wie er achter de vernieling zit. De gemeente Westervoort probeert desondanks de daders te achterhalen, zo laat Van Hout weten.

‘Gebrek aan denkvermogen en historisch besef’

Of het baldadige tieners zijn? ,,Ik heb echt geen idee. Het gaat om mensen met een gebrek aan denkvermogen en historisch besef. Hoe haal je het in je hoofd? Moeten we nu camera’s gaan ophangen bij het monument? Het is zo’n mooie, rustige plek. Een locatie met een prachtig uitzicht waar mensen tot bezinning kunnen komen. Daar passen camera’s eigenlijk niet bij.”

Of de glazen plaquette, onthuld in 2012, wordt vervangen voor een exemplaar van staalplaat of hard plastic is nog niet bekend. Van Hout: ,,We moeten uitzoeken wat technisch mogelijk is. Half april is de jaarlijkse herdenking op de Veerdam. We zijn het aan onze stand verplicht het monument voor die tijd te herstellen. Maar ik ga er vanuit dat het al eerder lukt.”