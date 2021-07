Oosterbeek krijgt een natuurbegraafplaats, want daar is veel vraag naar

Renkum wil graag een natuurbegraafplaats. ,,Omdat daar steeds meer vraag naar is’’, zegt wethouder Joa Maouche. De akker waar de natuurbegraafplaats moet komen, ligt in een natuurgebied dat Geldersch Landschap & Kasteelen nu nog beheert. Renkum neemt de akker over. De bestemming erop is al begraafplaats.

Geen ornamenten

Een natuurbegraafplaats is vaak een plek in de natuur waar graven geen ornamenten en bloemen hebben, maar opgaan in de natuur. De graven liggen er verspreid. Er is geen orde met heggen of afrasteringen, en er zijn geen grafstenen. De graven worden veelal gemarkeerd met een zwerfkei of een houten kenteken.



Er zijn meer natuurbegraafplaatsen in de buurt. De oudste, Heidepol, is een van de eerste natuurbegraafplaatsen in Nederland. Die bestaat sinds 2012 en ligt ten noordwesten van Arnhem in de natuur. Natuurbegraafplaats Koningsakker ligt er niet ver vandaan en bestaat sinds 2019. Sinds 2015 is het ook mogelijk om op begraafplaats Heiderust in Rheden begraven te worden op een natuurgedeelte.

Grote behoefte

,,Omdat er een grote behoefte aan is, hebben we als gemeente al langer de wens om een natuurbegraafplaats in te richten’’, zegt Maouche. ,,We zijn daarom blij dat dit nu kan.’’



Maouche geeft aan dat het natuurbegraven ook extra inkomsten voor de gemeente oplevert. ,,Het geld dat dit oplevert, steken we in onderhoud van onze oude begraafplaatsen, zoals die aan de Fangmanweg in Oosterbeek.’’



Onbekend is nog wanneer de nieuwe natuurbegraafplaats in Oosterbeek in gebruik genomen kan worden.