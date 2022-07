Oosterbeek was het eerste kunstenaarsdorp van Nederland, maar geld om het te promoten is er niet: ‘Blijft hier vaak bij woorden’

Coronapan­de­mie een boost voor de horeca: er komen steeds meer cafés en restau­rants bij

Horecaondernemers hebben zich niet laten afschrikken door de coronapandemie. Integendeel, periodes van lockdowns lijken de sector een boost te hebben gegeven. Want ondanks gedwongen sluitingen en beperkende maatregelen is het aantal cafés, restaurants en fastfoodzaken in de afgelopen twee jaar alleen maar gegroeid.

15 juli