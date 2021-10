Oosterbeekse striptekenaar maakt met Wendila een spannende reis terug in de tijd

vrijdaginterview Arnhemse bassist Barend Courbois kiest voor een dienende rol in band van zijn dromen

15 oktober ARNHEM - Dromen komen uit! De Arnhemse bassist Barend Courbois postte recent een foto uit 1981 van zichzelf op Facebook, als 13-jarige gehuld in een T-shirt van de Michael Schenker Group. Nu, veertig jaar later, speelt hij opeens in de band van de in zijn ogen één van de drie grote (hard)rockgitaristen uit zijn tijd. De andere twee zijn al overleden: Eddie van Halen en Gary Moore.