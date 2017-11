Oosterbeekse verdachte speedbootdrama hoort opnieuw acht jaar eisen

Politie in onze regio is niet opgewassen tegen georganiseerde misdaad

9:39 De politie-eenheid Oost-Nederland is onderbedeeld in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) in het oosten is maar half zo groot als in alle andere delen van Nederland. Dit centrum is het hart van de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit.