Op de pony naar school om diploma in ontvangst te nemen

Uitgaansle­ven baalt van kabinetsbe­sluit: ‘Dit gaat een hoop teleurge­stel­de mensen opleveren’

9 juli NIJMEGEN/ ARNHEM/ HEELWEG/ GROENLO - Het kabinet trapt op de rem: om het coronavirus terug te dringen, ziet het er naar uit dat in de horeca vanaf vannacht de sluitingstijd weer op 24.00 uur wordt gezet. Ook worden feestjes in nachtclubs - zonder zitplaatsen - weer geschrapt. Hoe valt dat links en rechts in Gelderland?