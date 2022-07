indebuurtWil je een keer Arnhem van boven zien? Of gewoon genieten van het prachtige uitzicht op de mooie groene stad? Op deze plekken heb je het beste uitzicht over Arnhem.

Hoogte 80

Het is geen wonder dat je op de Hoogte 80 in de wijk Monnikenhuizen goed uitzicht over Arnhem hebt. Deze plek bevindt zich namelijk 77,5 meter boven het Normaal Amsterdams Peil. Het moet wel helder weer zijn om ver weg te kunnen kijken.

Museum Arnhem

Nog niet zo heel lang geleden opende het vernieuwde Museum Arnhem aan de Utrechtseweg haar deuren. Ze hebben nieuwe aanwinst: een glazen wand die uitzicht biedt over Onderlangs en de Rijn. Om van dit uitzicht te kunnen genieten moet je wel het museum bezoeken.

Glazen balkon

Het glazen balkon van de Eusebiuskerk biedt uitzicht over de binnenstad van Arnhem, de Rijn en de Veluwezoom. Op heldere dagen kan je zelfs tot Duitsland en Nijmegen kijken! Een panoramalift brengt je maar liefst 73 meter boven de grond. Je kunt het glazen balkon bezoeken door een kaartje te kopen voor ‘De Eusebius Experience’.

BLOU Rooftop Bar

Een drankje of hapje doen én genieten van uitzicht over het centrum van Arnhem? Dat kan bij BLOU Rooftop Bar aan het Stationsplein. Op de website hebben ze zelfs een live weather cam, zodat je eerst het weer kan checken voordat je op hun terras neerstrijkt.

Park Klarenbeek

Aan de Weg achter Het Bos, bij park Klarenbeek, zitten verschillende uitkijkpunten met uitzicht over Arnhem. Zo is er het panorama uitzichtpunt Van Heemstrabank en iets verderop zit het restaurant de Stenen Tafel dat ook uitzicht heeft.

De Belvédère

In het Sonsbeekpark staat de uitzichttoren De Belvédère. De 140 treden brengen je honderd meter boven het NAP. Je hebt hier uitzicht over de stuwwallen en de Betuwe. De Belvédèretoren is meestal iedere laatste zondag van de maand te bezichtigen.

Uitkijkpunt Bovenover

Naast Museum Arnhem is nog een ander uitkijkpunt aan de Utrechtseweg, namelijk uitkijkpunt Bovenover. Je hoeft hiervoor geen speciaal gebouw te bezoeken, je kan hier gewoon even stoppen om van het uitzicht te genieten. Het exacte adres is: Utrechtseweg 101.

