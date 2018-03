Zes vrouwen opgepakt bij hennepkwekerij in Renkum

12:49 RENKUM - Zes vrouwen zijn na een anonieme melding aangehouden tijdens het knippen van henneptoppen in een schuur in Renkum. Er is een grote hoeveelheid gedroogde hennep in beslag genomen. De politie doet nu verder onderzoek.