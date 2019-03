Op = Op Voordeelshop stopt ermee

Video Eusebius Arnhem heeft geld binnen voor opknap­beurt harnas Karel van Gelre

15:15 ARNHEM - De Stichting Eusebius Arnhem heeft de 20.000 euro binnen die nodig is om het roestige harnas van hertog Karel van Gelre in de kerk op te knappen. Het bedrag werd de afgelopen weken bijeengesprokkeld via crowdfunding. Het streefbedrag is al overtroffen en de actie loopt nog tot en met dinsdag.