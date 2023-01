Op school, werk of bij je afspraak komen is een beste puzzel, maar Arriva-treinen rijden donderdag wél

NIJMEGEN - Dat wordt een heel gepuzzel donderdag en vrijdag. Als jij met de bus of trein wil naar school, werk of bijvoorbeeld naar een eerder gemaakte afspraak in het ziekenhuis, heb je een probleem. Klein lichtpuntje: in tegenstelling tot eerdere berichtgeving rijden treinen van Arriva in de Achterhoek en het Rivierenland donderdag wél.