Op vakantie in Park Immerloo? ‘Goede manier om de buurt te leren kennen’

Een betaalbare vakantie, die ook nog eens dicht bij huis is. Dat is het idee achter de buurtcamping in Park Immerloo in Arnhem-Zuid. ,,Niet iedereen heeft genoeg geld om met het vliegtuig naar een ver land te gaan”, zegt organisator David van Logchem. ,,Dat hoeft ook niet. Een vakantie in eigen land, of zelfs eigen stad, kan net zo leuk zijn.”



Buurtcampings worden al jaren door heel het land neergezet, met dank aan stichting De Buurtcamping. ,,Tot twee jaar geleden zat er nog geen in Arnhem. Daar wilden wij verandering in brengen. Het Immerloopark is een perfecte locatie. Het is een mooi stukje natuur, dat grenst aan een druk bewoond gebied.”