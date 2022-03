Op zoek naar de bijzonderste stemlocatie: dit keer koos Jurgen voor de Arnhemse trolleybus uit 1949 

De 36-jarige Van Enter wil hierdoor het stemmen leuker maken. ,,Het is eigenlijk maar een saaie bezigheid. Je vult je keuze in op het biljet, stopt het in de stembus, en dan ben je al klaar.”

Een paar jaar geleden stemde hij op de A’DAM toren in Amsterdam. ,,Dat was toen het hoogste stembureau in Nederland”, vertelt Van Enter. ,,Vorig jaar stemde ik in de Koepelgevangenis in Arnhem, en dit jaar dus bij de trolleybus. Het is jammer dat je niet in de bus zelf kan stemmen, maar ik heb wel even binnen gekeken.”