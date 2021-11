Opa en oma komen om het leven bij ongeluk op Knooppunt Ressen, kleinkinderen zwaargewond

liveblog LIVE | Vitesse ontsnapt na blunder Schubert, Domgjoni vervangt geblesseer­de Bero

Na een topavond in Frankrijk, waar tegen Stade Rennais een 3-3 gelijkspel werd afgedwongen, speelt Vitesse zondagavond tegen AZ een topper in de eredivisie. De Arnhemmers kunnen weer beschikken over aanvoerder Danilho Doekhi en doelman Markus Schubert. De aftrap is om 20:00 uur.

21:07