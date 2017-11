Openluchtmuseum beste Gelderse museum voor kinderen

Koen Vermooten terug op oude nest: 'Faillissement Ostrabeke deed pijn'

6:43 OOSTERBEEK - Als het meezit, viert Koen Vermooten zaterdag al zijn eerste feestje sinds hij terug is op sportpark De Bilderberg in Oosterbeek. OVC'85 is het seizoen in de hoogste versnelling gestart; met zes overwinningen op rij in de vierde klasse B. Bij winst op SV De Paasberg is de eerste periodetitel voor de club, die de zomer gebruikte om van het zondag- naar het zaterdagvoetbal over te stappen.