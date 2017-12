Openluchtmuseum dicht door gladheid en sneeuwval

ARNHEM - Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem heeft vandaag de poorten gesloten 'in verband met de gladheid en de hevige sneeuwval'. De buren van Burgers' Zoo, even verderop aan de Schelmseweg zijn wel gewoon open.

Bij het openluchtmuseum noemen ze de omstandigheden 'bar en boos'. ,,In het park was het al glad, maar nu code rood is afgekondigd en we zien dat het ook glibberig wordt, hebben we besloten te sluiten", zegt een woordvoerder. Zakelijke bezoekers hadden zich eerder op de dag al afgemeld.

Aanvankelijk was het Ei met de Canon van Nederland wél geopend, maar ook dat gebouw is nu gesloten. ,,Er waren sowieso geen tot weinig bezoekers", aldus de woordvoerder. ,,Het is lastig om naar het park te komen."

Burgers' Zoo

Burgers' Zoo is gewoon geopend. Veel van de attracties in het park, zoals de Ocean, de Desert en de Mangrove zijn niet afhankelijk van het weer. Druk is het niet, zegt een woordvoerder. ,,Het is een gekke dag. Maar we willen de mensen die wel komen niet teleurstellen. En er druppelen gek genoeg nog steeds mensen binnen."

Een speciale ploeg heeft het park sneeuwvrij gemaakt. Burgers heeft wel maatregelen genomen: ,,Personeel dat wat verder van Arnhem woont, mag vandaag wat eerder weg, zodat ze hopelijk veilig thuis kunnen komen."