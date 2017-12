Openluchtmuseum moet drastisch bezuinigen om tekort weg te werken

Porsche botst tegen trolleybus door gladheid in Arnhem

7:23 ARNHEM - De bestuurder van een Porsche Panamera is vanochtend in Arnhem tegen een trolleybus gebotst. Dat gebeurde op de Ir J.P. van Muijlwijkstraat. Of er gewonden zijn, is niet bekend, de schade aan beide voertuigen is fors.