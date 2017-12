Openluchtmuseum moet drastisch bezuinigen om tekort weg te werken

video Eerste 'Muziek bij de Buren' in Velp met liedjes uit het hart en dampende huiskamers

10 december VELP - Ook hier klinkt Muziek bij de Buren. Het rode bord waarmee deelnemers aangeven dat in hun huiskamer live wordt gespeeld, hing gisteren voor het eerst in Velp en Rozendaal. De uiterst succesvolle formule die vijf jaar geleden in Arnhem startte, is inmiddels uitgerold in veertien plaatsen.