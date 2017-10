Oplichter troggelde hoogbejaarden tienduizenden euro's af voor eigen coke-verslaving

Spijkerkwartier dit weekeinde pop-up galerie

12:18 ARNHEM - Het Arnhemse Spijkerkwartier is zaterdag en zondag in de ban van het evenement Kunst op de koffie (beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur). 25 gerenommeerde kunstenaars (onder wie Marnix Goossens, Jans Muskee, Mirjam Kuitenbrouwer, Louise te Poele en Mireille Tap) exposeren in 25 huiskamers.