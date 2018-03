'Opluchting' na celstraffen van 18 jaar voor Posbankmoord in beroep

Wiegmink doorkruiste die plannen, want hij wilde zijn auto niet afstaan. In plaats daarvan zou hij op Frank S. zijn afgelopen. Deze zou in paniek Wiegmink hebben doodgeschoten.



In juni 2017 werd S. veroordeeld voor 14 jaar. Hij vond dat hij minder straf verdiende, omdat hij had bekend en alle medewerking had verleend sinds zijn aanhouding. De advocaat-generaal ging daar drie weken geleden niet in mee. Hij eiste zelfs 16 jaar.



Souris R. kreeg in juni 2017 16 jaar gevangenisstraf omdat hij gezien werd als het brein achter de operatie. Hij ging in hoger beroep omdat hij ontkent ooit op de Posbank te zijn geweest. Zijn bekentenis was verkregen in een undercoveroperatie, die volgens zijn advocaat Wieteke Drummen onrechtmatig was geweest.