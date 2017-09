Opnieuw autobrand in Arnhem

Deze autobrand is de volgende in een reeks in Arnhem die inmiddels al weken duurt; dit jaar gingen bij elkaar in de hele stad meer dan 20 auto's in vlammen op. De politie sprak afgelopen week nog haar zorg uit over het hoge aantal autobranden in de Rijnstad en verklaarde dat de daders 's nachts vrij spel hebben. ,,Dan zijn er geen getuigen en wordt niemand op heterdaad betrapt’’, zei een woordvoerder van de politie.