Opnieuw brandstichting bij voormalig Rhederhof in Rheden

De brandweer was geruime tijd bezig om het vuur in het leegstaande pand te blussen. Om de vuurhaarden volledig uit te maken moesten er ook sloopwerkzaamheden verricht worden.

Brand in oud bejaardenhuis in Rheden, vermoedelijk door brandstichting

Eind vorig jaar was er brand in het hoofdgebouw. Na deze brandstichting besloot de gemeente bouwhekken rondom het terrein te zetten, zodat er niemand meer in kon. Het pand blijkt inmiddels via verschillende openingen in de bouwhekken toch bereikbaar.