Opnieuw rijdt auto in Arnhem de Jansbeek in

Geitenboeren hebben nog hoop dat stop niet verlengd wordt

10:57 ARNHEM - Een groep geitenboeren heeft vanochtend in het Gelderse provinciehuis in Arnhem actie gevoerd tegen verlenging van de geitenstop. In augustus besloten Provinciale Staten dat er in heel Gelderland geen geit bij mag komen. Dit omdat rondom geitenboerderijen meer longontstekingen voorkomen.