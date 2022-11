Opperrabijn Jacobs prijst Arnhemse scholieren om hun invulling van herdenking Holocaust

Auto op de kop door botsing in woonwijk Velp

VELP - Op de kruising Pietheinlaan met de Hogeweg in Velp is zondagmiddag een auto over de kop geslagen bij een ongeluk in de woonwijk. Rond 14.00 uur kwamen twee auto's met elkaar in botsing, waarschijnlijk door een voorrangsfout. Een van de twee wagens sloeg door de kracht van de aanrijding over de kop.

13 november