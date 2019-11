Oproep om WO2 in foto's: ‘Maken van oorlogskiekjes was typisch Nederlands fenomeen’

Iedereen kent ze wel, de iconische foto's uit de Tweede Wereldoorlog die in één oogopslag een verhaal vertellen. Neem bijvoorbeeld de beroemde foto van het zigeunermeisje dat in een veewagon uit Westerbork vertrekt of de Sovjet-soldaat die een rode vlag op de verwoeste Rijksdag in Berlijn plant. Met beide foto's is overigens iets, zegt René Kok, beeldonderzoeker van het NIOD. ,,De foto van het meisje is eigenlijk een filmstill. De foto van de Sovjet-soldaat is later bewerkt.’’



Hoe dan ook, het zijn beelden die in ons collectief geheugen zijn geprent. Ze vertellen ons het verhaal van de de Tweede Wereldoorlog. Maken het verleden tastbaar. Omdat er steeds minder mensen zijn met directe herinneringen aan de oorlog, gaat beeldmateriaal een steeds prominentere rol spelen in de omgang met het oorlogsverleden.



,,We leven in een audiovisueel tijdperk’’, zegt Kok. ,,Het is moeilijk om het oorlogsverhaal te vertellen zonder goed beeld.’’ Daarom hebben het NIOD en de provincies de handen ineengeslagen voor het project De Tweede Wereldoorlog in Honderd Foto's.



,,We hebben de overtuiging dat er nog heel veel onbekend materiaal moet zijn’’, zegt Ewout van der Horst van het Historisch Centrum Overijssel (HCO). ,,Dat ligt overal en nergens verspreid. Het zou mooi zijn als we dat allemaal bij elkaar kunnen brengen.’’