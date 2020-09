Opruiende anonieme brief over moskee verspreid in Arnhemse wijk

ARNHEM - Op een onbekend aantal adressen in het Nieuwe Kadekwartier in Arnhem is een opruiende anonieme brief verspreid tegen de komst van een moskee.

De in de buurt woonachtige Dick Cochius, in Arnhem onder meer bekend als voorzitter van het platform chronisch zieken en gehandicapten, deelde de vondst van de brief via social media.



Het epistel was gestoken in een envelop en uit de adressering is op te maken dat het is gericht aan bewoners van het Nieuwe Kadekwartier en het centrum.

Verhuizing Ayasofya-moskee

De brief ademt een uitgesproken anti-islamitische geest en is bedoeld om te waarschuwen voor de komst van de Ayasofya-moskee. Die heeft het plan om vanuit de wijk Klarendal te verhuizen naar een nieuw gebouw aan de Westervoortsedijk, aan de rand van de nieuwe woonwijk.



In de anonieme brief wordt een verband gelegd tussen de vermeende islamisering en het verlies van vrijheid in de Tweede Wereldoorlog, voor het heroveren waarvan in Arnhem is gevochten en gestorven.



Cochius spreekt op social media van ‘een walgelijke brief’ waarin de Airborne-geschiedenis van Arnhem wordt misbruikt om tegen de komst van een moskee te ageren.

‘Houd uw gif achter uw lippen’

,,In Arnhem is geen ruimte voor racisme! Toen in 1944 niet en nu ook niet’’, stelt Cochius. De Arnhemmer heeft de brief doorgestuurd naar burgemeester Ahmed Marcouch en naar een lid van de gemeenteraad.



Marcouch laat weten dat de politie een onderzoek instelt naar de brief. Op zijn Faceook-pagina neemt hij afstand van de anonieme actie.



,,Beste mensen, mijn buren vragen of u hun brievenbus niet wilt besmeuren met vuiligheid. Of ik daar iets tegen doen kan. Nou, laten we maar eens beginnen met het verzoek aan u uw gif achter uw lippen te houden.’’

