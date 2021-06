Opticien Polman looft 5000 euro uit om de daders van de overval in Oosterbeek te pakken te krijgen

OOSTERBEEK - Hans Polman, eigenaar van Rijks Optiek in Oosterbeek, looft 5000 euro uit aan diegene die ervoor kan zorgen dat de daders van de overval maandagavond op zijn zaak aan de Utrechtseweg, aangehouden worden.

,,Omdat ik deze jongens achter de tralies wil hebben’’, zegt Polman. ,,Zij mogen niet vrij rondlopen. Zij moeten weten wat voor ellende ze onze medewerkers hebben bezorgd.’’

Niemand op straat

Twee minuten voor sluitingstijd is Rijks Optiek in Oosterbeek maandag overvallen. ,,Er was bijna niemand op straat, omdat het Nederlands Elftal speelde’’, zegt Polman. ,,Andere winkeliers hadden daarom hun zaak al gesloten.’’

Volgens Polman waren er twee daders. Een daarvan stond op de uitkijk, de ander ging naar binnen. De twee medewerkers die aanwezig waren, stonden vervolgens flinke angsten uit. De overvaller had een pistool in zijn handen en sproeide pepperspray in de ogen van de twee medewerkers.

Monturen van Cartier en Bentley

De man nam zonnebrillen en brilmonturen mee van de merken Cartier en Bentley. ,,Wij zijn de enige in Nederland die monturen van Bentley verkopen’’, zegt Polman. Hij verkoopt ze in alle vier zaken waar hij eigenaar van is.

Polman is een dag na de overval nog steeds boos om wat zijn medewerkers is aangedaan. ,,Van mijn personeel moet je afblijven’’, zegt hij. Dat is ook de reden waarom hij zou graag wil dat de twee daders worden gepakt. Hij hoopt dat de camerabeelden die in zijn winkel zijn gemaakt, de politie daarbij kan helpen. ,,Ik heb ze dan ook overgedragen aan de politie. Die doet nu onderzoek. Ik hoop dat ze de mannen snel te pakken heeft.’’

