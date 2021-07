Opvallend veel kinderen in Renkum krijgen jeugdzorg: ‘Zit veel minder een taboe op dan vroeger

Renkum kleurt dieprood op de kaart van Nederland als het gaat om het percentage kinderen en jongeren dat jeugdzorg krijgt. Het gaat om bijna 16 procent van de jeugd. Ter vergelijking: in Arnhem gaat het om nog geen 10 procent. Waarom hebben zoveel jongeren zorg nodig in de gemeente Renkum? ,,Het is heel gewoon geworden om als het even niet goed gaat met je kind hulp in te schakelen’’, zegt wethouder Marinka Mulder. Ze wil daar verandering in.