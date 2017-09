Oud-docenten beginnen nieuwe muziekschool in Arnhem

,,Ik heb honger naar het lesgeven. Ik ben gemotiveerder dan ooit’’, zegt gitaardocent Paul Oosterom. ,,Ik heb nog nooit zoveel zin gehad weer muziekles te geven’’, zegt pianodocent Rein de Jong. ,,Ik wilde eigenlijk helemaal stoppen met lesgeven. Ik was bang op een eilandje terecht te komen. Maar toen Rein, Paul en oud-collega Tom Janssen over een nieuwe muziekschool begonnen, hoefde ik niet lang na te denken’’, aldus Richard Doodkorte (elektrische gitaar). Ze verwachten in de loop van dit jaar met vijf tot zes muziekdocenten te beginnen. Daar komen er zeker nog vijf tot tien bij. De muzieklesgevers zijn al voorzichtig begonnen met het werven van leerlingen. Ook oud-leerlingen van het voormalige Kunstbedrijf worden benaderd. ,,Dat mogen wij sinds 1 september weer doen", zegt De Jong.

Zelfstandig

De docenten hebben tussen de 15 en 32 jaar muziekles gegeven in Arnhem. Bij de Stedelijke Muziekschool, Het Domein en Kunstbedrijf Arnhem. Het Kunstbedrijf stopte met lesgeven. Docenten konden óf als zelfstandig ondernemer aan de slag, dan mochten ze hun leerlingen houden, óf ze bleven in dienst van de gemeente en werden per 1 september 2017 ontslagen. Ze moesten stoppen met lesgeven per 1 januari 2016. ,,Dat is nu achter de rug’’, zegt De Jong. ,,We mogen weer.’’