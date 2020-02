Ouders betalen steeds vaker grof geld om hun kind naar particuliere school te sturen

Om tegemoet de komen aan de belangstelling breiden privéscholen De Werfklas in Culemborg en Winford Arnhem uit. De Werkfklas, zestien jaar geleden gesticht, heeft naast een basisschool inmiddels ook een brugklas en wil graag een hele middelbare schoolopleiding aanbieden. De school heeft zestig leerlingen en een wachtlijst en heeft daarom inmiddels een grotere locatie in Culemborg op het oog. Winford Arnhem had van oudsher alleen een middelbare school: mavo, havo en vwo. Dit aanbod werd in 2015 uitgebreid met een groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Daar komt volgens directeur Marc Peters ook snel een onderbouw van de basisschool bij. Ook wil Winford Arnhem een vmbo-kader klas te beginnen en een ‘beperkte’ mbo-opleiding.

Wij springen in het gat

Peters: ,,We zijn op Winford Breda al bezig met een vmbo-kader klas. Ouders proberen om hun kind bij ons hoe dan ook in een vmbo-t klas te krijgen, merken we", zegt Peters.



,,Terwijl voor sommige kinderen het praktische onderwijs van een vmbo-k een veel betere oplossing is. Particulier vmbo-kader onderwijs is er nog niet en wij springen nu in dat gat. Om die leerlingen na vmbo-kader ook nog iets te kunnen bieden, willen we ook binnen twee, drie jaar een mbo-opleiding opzetten in Arnhem. Dan moet je niet aan honderden leerlingen denken. Drie klasjes van tien, vijftien leerlingen is al goed.”