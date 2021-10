Over de kamsalamander en andere beschermde dieren die ons aardig in de weg kunnen zitten

Beschermde dieren kunnen ons aardig in de weg zitten. Nu is er de wespendief. De zeldzame roofvogel die eerder al windmolens wist tegen te houden, blijkt ook de aanleg van zonneparken te kunnen frustreren . De wespendief is niet het enige dier dat niet houdt van verandering. Wie herinnert zich nog hoe de kamsalamander en de zandhagedis een rem zetten op nieuwe ontwikkelingen? Ken jij deze ‘blokkeerdieren’ nog?

Volledig scherm De kamsalamander in Winterswijk. © Van der Lugt Stichting

Kamsalamander

De kamsalamander is nog geen 20 centimeter groot, maar weet de bouw van hele woonwijken tegen te houden. Het amfibie is kwetsbaar en staat op de Rode Lijst. Samen met de rugstreeppad en poelkikker wist de kamsalamander de bouw van Arnhemse nieuwbouwwijk Schuytgraaf lang te frustreren.

Door de bouw van de wijk zou het leefgebied van de kamsalamander bedreigd worden. De gemeente Arnhem heeft door het aanleggen van poelen, passages om leefgebieden met elkaar te verbinden en schermen langs het spoor het voor elkaar gekregen dat Schuytgraaf toch mocht worden gebouwd.

Rugstreeppad

De rugstreeppad heeft net als de kamsalamander bij al heel wat bouwprojecten een spaak in het wiel gestoken. Zo bemoeilijkte het beestje de aanleg van de Betuweroute. Het megaproject kwam er zelfs door stil te liggen. Bij Angeren bleek het dier zij aan zij te leven met de eveneens beschermde kamsalamander. Voor beide dieren moest een speciaal leefgebied worden aangelegd.

Volledig scherm De rugstreeppad. © Maurice Mouthaan

De das

In Nijmegen hebben natuurclubs de aanwezigheid van de das aangegrepen om een groot saunacomplex in recreatiegebied De Berendonck tegen te houden. Onduidelijk is hoeveel dassen, een nachtdier, er nu daadwerkelijk zaten.

De das zorgde voor een acht jaar lange strijd tussen Thermen Bussloo en de natuurclubs. De sauna mocht er uiteindelijk wel komen, maar dan moest er op last van de rechter wel een compensatiebosje met extra fruitbomen voor de das worden aangelegd.

De das wordt vaker ingezet door natuurorganisatie. In Otterlo wilde de gemeente huizen bouwen op voormalige sportvelden. Sinds de gemeente de velden niet meer maaide, had de das ze ontdekt als foerageergebied. Volgens een natuurorganisatie zoeken er elke nacht dassen naar voedsel. Zomaar woningen bouwen is daardoor niet mogelijk.

Volledig scherm De das. © Ella Roelfs

Zandhagedis

Zandhagedissen die in de spoorkuil in Groesbeek leven zijn al jarenlang een belangrijke kostenpost voor de gemeente Berg en Dal. Het fietspad is in 2015 voltooid. Sindsdien stonden natuurbeschermers en gemeente tegenover elkaar vanwege de beschermde diersoorten.

Inmiddels zijn elf tunneltjes aangelegd om de hagedissen ongeschonden te laten oversteken. Een werkgroep houdt in de gaten hoeveel hagedissen jaarlijks sneven. Dat waren er in het afgelopen seizoen 55. Te veel, vindt de werkgroep. Daarom zouden nu hagedissenschermen moeten worden aangelegd.

Volledig scherm Een zandhagedis © VINCENT JANNINK

Vleermuizen

Vleermuizen weten de sloop van gebouwen tegen te houden. Bijvoorbeeld die van het voormalige asielzoekerscentrum in de Aaltense buurtschap Barlo. De vleermuis, een beschermde diersoort is in Nederland, had sporen nagelaten in het hoofdgebouw. Het ging om gaten in muren, boeidelen, gootplanken en ander houtwerk. Op vensterbanken onder deze gaten lag vleermuizenpoep. Ook in andere gebouwen zijn deze gaten en uitwerpselen gevonden. Die mochten daardoor niet worden gesloopt.

Volledig scherm Gewone grootoorvleermuis, een van de vele soorten vleermuis © NWC Advies