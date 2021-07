Overgang Yapi van Brighton naar Vitesse rond: Fransman tekent voor drie jaar

ARNHEM - De overgang van Romaric Yapi naar Vitesse is rond. De Fransman komt transfervrij over van Premier League-club Brighton & Hove Albion. Hij tekent voor drie jaar bij de eredivisionist uit Arnhem.

Yapi (20) is geboren in Evry, in Frankrijk. Hij beschikt ook over de nationaliteit van Ivoorkust. Bij Vitesse moet hij de rechterflank versterken. De Arnhemse club beschikt daar alleen over Eli Dasa.

Dasa (28) staat nog tot juli 2022 onder contract bij Vitesse. De Arnhemse club wil de verbintenis met de Israëliër verlengen. Maar de 37-voudig international heeft zich door zijn sterke spel van vorig seizoen in de kijker van buitenlandse clubs gespeeld.

Paris Saint-Germain

Yapi heeft de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain doorlopen, onder andere onder coach Thiago Motta. Via het tweede team van de Franse topclub is hij in 2019 bij Brighton & Hove Albion terecht gekomen.

Bij de club uit de Premier League speelde Yapi in het team Onder 23 jaar. Hij staat op één duel in de hoofdmacht. De Fransman kreeg een kans in de EFL Cup, de voormalige League Cup in Engeland. Dat was een wedstrijd tegen Aston Villa, op 25 september 2019.

Zomertransfers

Vitesse legde tot eerder van buitenaf Jacob Rasmussen, Loïs Openda (beide tweede jaar huur), Toni Domgjoni (transfervrij van FC Zürich), keeper Daan Reiziger (transfervrij Ajax) en Julian von Moos (huur met optie tot koop, FC Basel) vast.

In de zomer vertrokken de keepers Remko Pasveer (transfervrij naar Ajax) en Bilal Bayazit (nog geen club) en middenvelder Thomas Bruns (nog geen club). Armando Broja keerde na een jaar op huurbasis terug naar Chelsea.

Supporters drommen samen voor GelreDome, als aanmoediging voor Vitesse in het bekertoernooi. De aanhang kan de 20-jarige Fransman Romaric Yapi verwelkomen.