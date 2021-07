Overlast bouwprojecten: Arnhem belooft beterschap

Burgerini­ti­a­tief voor meer geld voor Renkum: ‘Het gaat niet goed, reserves zijn leeg en belastin­gen hoog’

2 juli OOSTERBEEK - GemeenteBelangen Renkum gaat handtekeningen verzamelen om zo meer geld op te halen voor de gemeente bij de provincie en het Rijk. In Renkum is overal geld tekort, er kan niets. De reserves zijn al leeg, de belastingen hoog en veel voorzieningen zijn wegbezuinigd. Meer geld is de enige oplossing, meent fractievoorzitter Daniëlle van Bentem.