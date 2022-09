Overlast Parenco botst met woningbouw: Vijf Dorpen roept Renkum op niet te bouwen rond fabriek

RENKUM - Bouw geen nieuwe woningen binnen een straal van een kilometer rond papierfabriek Smurfit Kappa Parenco in Renkum. Die oproep doet Vijf Dorpen in 't Groen aan de Renkumse gemeenteraad. Deze stemt binnenkort over woningbouw op nog geen 500 meter afstand van de fabriek.