Overstromingsgevaar voor 1 op de 3 in Arnhem bij heftige wolkbreuk

VideoARNHEM - In Arnhem zit 1 op de 3 gebouwen in de gevarenzone bij een extreme hoosbui. Bewoners of ondernemers lopen dan een groot risico om geconfronteerd te worden met overstromingen. Dat blijkt uit de waterkwetsbaarheidsscan Bluelabel die onlangs is ontwikkeld.