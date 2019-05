Overvaller slaat eigenaar cafetaria Arnhem en vlucht, brandweermannen houden vergeefs klopjacht

Met het Songfesti­val kan Arnhem 75 jaar vrijheid vieren, zegt Marcouch bij ‘Pauw’

0:01 ARNHEM - Het Eurovisie Songfestival naar Arnhem halen zou een mooie manier zijn om 75 jaar vrijheid te vieren, vindt burgemeester Ahmed Marcouch. ,,Arnhem is de culturele hoofdstad van Nederland’’, zei hij maandagavond in de talkshow van Jeroen Pauw. ,,Bekend van de Slag om Arnhem. We vieren dit jaar 75 jaar na de Slag. Dat ging om de bevrijding van Europa. Wat is er nou mooier om de vrijheid te vieren door het Songfestival in de regio Arnhem-Nijmegen te organiseren?’’