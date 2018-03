Paasintocht begonnen, file op A12 bij Arnhem

42-jarige Arnhemmer opgepakt voor poging tot doodslag

8:57 ARNHEM - De politie heeft woensdag een 42-jarige Arnhemmer gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling. De man zou op zaterdag 17 februari rond 19.00 uur op de Fluitekruidstraat in Malburgen Oost in Arnhem bewust op een 47-jarige Arnhemmer hebben ingereden.