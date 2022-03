Papendal Arnhem: met die nieuwe naam kan niemand zich meer vergissen

Hilary Gong per direct weg bij Vitesse: avontuur Nigeriaan in Arnhem door blessures mislukt

ARNHEM - Hilary Gong vertrekt per direct bij Vitesse. De Nigeriaan is met de Arnhemse club contractontbinding overeengekomen. Het avontuur van de vleugelaanvaller is mislukt door zware knieblessures. Hij zat de laatste tijd al niet meer bij de wedstrijdselectie.

