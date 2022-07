Papierfabriek Parenco verder in het nauw door strengere stikstofregels: ‘Provincie gaat niet ver genoeg’

Waarom een provincie vervuilen­de fabrieken wil gaan opkopen

ARNHEM - Gelderland wil haast maken met het terugdringen van de stikstofuitstoot in de provincie. Met een bedrag van 500 miljoen euro van het Rijk wil de provincie onder meer vervuilende fabrieken opkopen, mits de bedrijven dat zelf willen. Het is voor het eerst dat een dergelijke regeling er is. Maar helpt het eigenlijk wel?

19 mei