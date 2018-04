Park Sonsbeek wil af van de illegaal gebaande paden

Video 1 april in Arnhem: Café in bolletjestrui en p-bord 'Nijmegen' bij stadion

1 april ARNHEM - De gevel Café De Wacht in de Bovenbeekstraat in Arnhem, de meest kleurrijke kroeg van de stad, is helemaal voorzien van rode bollen. De gedaanteverandering is een verwijzing naar de bolletjestrui voor de beste klimmer in de Tour de France.